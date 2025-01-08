Минское «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 7:0 в пятом матче серии плей-офф КХЛ
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В Минске прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Беларуси.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5) 2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5) 3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5) 4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5) 5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5) 6:0 Стась (Кузнецов, Хэмилтон) – 23:29 (5x5) 7:0 Горбунов (Волков) – 27:30 (5x5)
В первом периоде шайбы за минский клуб забросили Егор Бориков (дважды), Сэм Энас и Роб Хэмилтон. После третьей пропущенной шайбы ЦСКА поменял в воротах Ивана Просветова на Павла Хомченко.
Во второй двадцатиминутке голы на свой счёт записали Роман Горбунов (дубль) и Андрей Стась.
Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.
* при необходимости.
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