Минское «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 7:0 в пятом матче серии плей-офф КХЛ

В Минске прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Беларуси.

В первом периоде шайбы за минский клуб забросили Егор Бориков (дважды), Сэм Энас и Роб Хэмилтон. После третьей пропущенной шайбы ЦСКА поменял в воротах Ивана Просветова на Павла Хомченко.

Во второй двадцатиминутке голы на свой счёт записали Роман Горбунов (дубль) и Андрей Стась.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.