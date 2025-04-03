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Крикунов: Гретцки будет не так уж и рад за Овечкина, когда рекорд падёт

Крикунов: Гретцки будет не так уж и рад за Овечкина, когда рекорд падёт
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Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов предположил, какие эмоции испытает Уэйн Гретцки после того, как его рекорд по голам в НХЛ побьёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Вероятно, Гретцки будет не так уж и рад за Сашу, когда рекорд падёт (смеётся). Наверное, где-то глубоко в душе Уэйн думал, что его невероятное достижение продержится вечно. С другой стороны, все рекорды придуманы для того, чтобы рано или поздно пасть. Мне кажется, что рекорд Гретцки по голевым передачам ещё долго-долго никто не побьёт — он оформил сумасшедшее количество ассистов. Ну, будет один рекорд у Уэйна, один — у Саши. Два великих спортсмена, бесспорно!» — цитирует Крикунова «Советский спорт».

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