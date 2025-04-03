ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет
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В Минске прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Беларуси.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5) 2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5) 3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5) 4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5) 5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5) 6:0 Стась (Кузнецов, Хэмилтон) – 23:29 (5x5) 7:0 Горбунов (Волков) – 27:30 (5x5)
Московские армейцы потерпели крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. В 2009 году ЦСКА также разгромно проиграл со счётом 0:7 московскому «Динамо» (0-3 в серии).
КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 марта 2009, среда. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Ландри (Пестушко) – 18:17 (5x5) 0:2 Пестушко (Непряев, Афанасенков) – 24:20 (5x5) 0:3 Ландри (Чаянек, Вейнхандль) – 24:31 (5x5) 0:4 Афанасенков (Непряев, Пестушко) – 29:13 (5x5) 0:5 Ландри (Вейнхандль) – 29:52 (5x5) 0:6 Вейнхандль (Чаянек, Ландри) – 33:19 (5x5) 0:7 Калюжный (Зиновьев) – 37:51 (5x5)
Напомним, следующие матчи в серии минского «Динамо» и ЦСКА состоятся 5 и 7* апреля. В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».
* при необходимости.
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