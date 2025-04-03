ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет

В Минске прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Беларуси.

Московские армейцы потерпели крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. В 2009 году ЦСКА также разгромно проиграл со счётом 0:7 московскому «Динамо» (0-3 в серии).

Напомним, следующие матчи в серии минского «Динамо» и ЦСКА состоятся 5 и 7* апреля. В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

* при необходимости.