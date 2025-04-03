Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 3 апреля 2025 года
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3 апреля прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись четыре встречи: две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Коробкин (Камалов, Гераськин) – 13:18 (5x5) 2:0 Козлов (Минулин, Вовченко) – 18:32 (5x5) 2:1 Буше (Маклауд, Фьоре) – 24:44 (5x5) 3:1 Коробкин (Джонсон) – 59:48 (en)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Эберт (Мэйсек, Кизимов) – 13:33 (5x5) 2:0 Да Коста (Хрипунов) – 38:18 (5x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5) 2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5) 3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5) 4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5) 5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5) 6:0 Стась (Кузнецов, Хэмилтон) – 23:29 (5x5) 7:0 Горбунов (Волков) – 27:30 (5x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 03:59 (5x5) 0:2 Alexei Kruchinin (Давыдов, Абросимов) – 21:04 (5x5) 1:2 Миронов (Голдобин, Морозов) – 23:07 (5x4) 2:2 Морозов (Голдобин, Вишневский) – 23:53 (5x4) 3:2 Лукьянцев (Пивчулин, Миронов) – 24:15 (5x5) 4:2 Ефремов (Голдобин, Морозов) – 33:17 (5x5) 5:2 Мальцев (Локтионов, Зайцев) – 39:29 (5x5)
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 3-1
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 4-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 3-2
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 2-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 2-2
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 2-3
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 3-2
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