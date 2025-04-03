Главный тренер «Северстали» оценил поражение в серии Кубка Гагарина со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение в серии Кубка Гагарина со «Спартаком» (1-4).

«Хотели бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас сегодня и в течение сезона. У нас изначально было преимущество, но мы его потеряли. Удалились – и эффект бабочки пошёл. Упустили инициативу и не смогли её вернуть. В серии были неплохие матчи, мы навязывали хорошую борьбу. Могли продлить, но у нас не получилось», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Спартак» побеждал со счётом 5:4 ОТ, 4:2, 1:0, 5:2. Единственный матч «Северсталь» выиграла со счётом 5:2.