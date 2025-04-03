Козырев: вылет «Северстали» связан с тем, что я допустил ряд стратегических ошибок

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения в серии Кубка Гагарина от «Спартака» (1-4) оценил свою работу по ходу сезона.

– Нет ли сожаления, что не отказались от своей тактики?

– Нет, отнюдь. Результат связан с тем, что я допустил ряд стратегических ошибок по ходу сезона. Были трансферные ошибки. Если мы играем в свою игру, контролируем шайбу, у нас есть преимущество. Это показал и сегодняшний матч до второго периода. Если отходим от неё, начинаем придумывать, теряем контроль, то инициатива переходит к сопернику. Отказываться не будем, будем улучшать. Не хватило скамейки. Не жалуюсь, констатирую факт. Это моё упущение, потому что я неправильно принимал решения в начале и по ходу сезона. Эти решения сказались. Будем улучшать игру и играть в ту модель, которая существует, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.