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И. Воробьёв — о сокрушительном поражении ЦСКА: счёт в серии это не меняет

И. Воробьёв — о сокрушительном поражении ЦСКА: счёт в серии это не меняет
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о разгромном поражении от минского «Динамо» (0:7, 2-3) в серии Кубка Гагарина.

«Комментарий тут один – мы готовимся к следующей игре. Сегодня в наши ворота залетала любая шайба, даже из-за ворот. Но счёт в серии это не меняет. Он 3-2 в пользу «Динамо». А мы готовимся к следующей игре», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующие матчи в серии Кубка Гагарина между минским «Динамо» и ЦСКА состоятся 5 и 7* апреля. В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

* при необходимости.

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