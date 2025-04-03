Козырев: можно взять легионеров, выдать им гражданство и курить. Это не путь «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения в серии Кубка Гагарина от «Спартака» (1-4) объяснил, почему у череповецкого клуба не было трансферов легионеров.

– Не было трансферов легионеров. Это ваше решение?

– Иностранцы есть, Янни Калдис, Адам Лишка, Марк Барберио. Почему только три – мы руководствуемся нашими возможностями. Неправильно, когда есть команда, закрывать позиции иностранцами. Нужно работать и развивать молодых российских игроков. Легко закрыть позиции иностранцами, выдать им гражданство и курить. Это не наш путь. Да, это сложно, но это правильно. Так работаем, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.