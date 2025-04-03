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Главный тренер «Спартака» оценил победу в серии Кубка Гагарина с «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» оценил победу в серии Кубка Гагарина с «Северсталью»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу в серии Кубка Гагарина с «Северсталью» (4-1).

– Как отыгрались с 0:2?
– Нужна была одна шайба. Не получалось многое в первом периоде. Загидулин – молодец, держал нас в игре. Могло залететь и больше. Мы добавили в движении, нам его не хватало в первом периоде. Первый гол снял нервозность с ребят. Голова загружена не теми мыслями была. Потом они расслабились и стали играть в то, что от них просят.

С «Северсталью» играем второй сезон подряд, очень тяжёлая серия, энергозатратный хоккей. Если будешь не свежий, проиграешь в движении, очень тяжело им противостоять. Пытались, искали ходы. Ребята справились, молодцы.

– Есть планы, как готовить команду ко второму раунду?
– Сейчас будем готовить план. Пока его нет. Постараемся найти середину между тонусом и отдыхом. Будет зависеть от нашей подготовки, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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