Чирлидерши зажигали, хоккеисты «Спартака» забивали. Яркие фото победы красно-белых

3 апреля в Москве на арене «Мегаспорт» прошёл пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче команд Западной конференции открыли гости. Отличились Николай Чебыкин и Алексей Кручинин, забросившие по шайбе в начале первого и второго периодов. После чего «Спартак» перевернул игру. Уже ко второму перерыву Андрей Миронов, Иван Морозов, Сергей Лукьянцев, Никита Ефремов и Михаил Мальцев установили окончательный счёт в матче – 5:2.

Красно-белые выиграли серию со счётом 4-1 и стали второй командой КХЛ, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2025.