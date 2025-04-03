Илья Воробьёв объяснил причины поражения ЦСКА со счётом 0:7 в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о причинах разгромного поражения от минского «Динамо» со счётом 0:7 (2-3 в серии) в Кубке Гагарина.

– Что сегодня произошло с вашей командой, что получили такой счёт уже к середине второго периода?

– Я вам только что сказал, что залетало очень многое. Практически всё.

– Чем была продиктована замена Ивана Просветова – попыткой встряхнуть команду или недовольством его действиями?

– Обычно в хоккее после двух-трёх [пропущенных шайб] меняется голкипер, вне зависимости от его действий. Поэтому так.

– В третьем периоде произошёл неприятный момент, связанный с травмой Егора Фатеева. Уже известно его состояние?

– Нет.

– В этой серии пока побеждает исключительно домашняя команда. Что надо сделать, чтобы обыграть «Динамо» в Москве?

– Вы же сами сказали про домашнюю команду. Вы и ответили на свой вопрос.

– Домашняя площадка даёт такое преимущество?

– На данный момент – да.

– Но как можно объяснить такое количество пропущенных шайб именно в Минске, ведь в Москве ЦСКА столько не пропускает?

– Хороший вопрос, да. По большому счёту в плей-офф неважно, сколько ты пропустил шайб. Важно, кто первым доберётся до четырёх побед. А это всё – удел журналистов, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.