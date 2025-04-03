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Жамнов: эта серия с «Северсталью» была тяжелее, чем прошлогодняя

Жамнов: эта серия с «Северсталью» была тяжелее, чем прошлогодняя
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в серии Кубка Гагарина с «Северсталью» (4-1) сравнил её с прошлогодней, где красно-белые также победили со счётом 4-1.

– Если сравнивать эту серию с прошлогодней…
– Не хочу сравнивать, даже не вспомню. Голова загружена этой серией была. Соперник очень сильный. Счёт 4-1 ни о чём не говорит. Команда старается играть на большой скорости, надо что-то противопоставить.

– Согласны, что «Спартак» стал опытнее?
– Да и «Северсталь» стала опытнее. Эта серия тяжелее, чем прошлогодняя, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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