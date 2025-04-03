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«Давайте жгите». Ремарка Воробьёва на пресс-конференции после разгрома в матче плей-офф

«Давайте жгите». Ремарка Воробьёва на пресс-конференции после разгрома в матче плей-офф
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв в ходе своей пресс-конференции после разгромного поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (0:7) обмолвился ремаркой в адрес зала.

После очередного вопроса пресс-атташе минского клуба по традиции передавал право вопроса следующему журналисту, находившемуся в зале. Главный тренер армейской команды сопроводил фразу «Следующий вопрос» своей ремаркой: «Ну, давайте жгите».

Напомним, следующие матчи в серии минского «Динамо» и ЦСКА состоятся 5 и 7* апреля. В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

* при необходимости.

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