«Давайте жгите». Ремарка Воробьёва на пресс-конференции после разгрома в матче плей-офф

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв в ходе своей пресс-конференции после разгромного поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (0:7) обмолвился ремаркой в адрес зала.

После очередного вопроса пресс-атташе минского клуба по традиции передавал право вопроса следующему журналисту, находившемуся в зале. Главный тренер армейской команды сопроводил фразу «Следующий вопрос» своей ремаркой: «Ну, давайте жгите».

Напомним, следующие матчи в серии минского «Динамо» и ЦСКА состоятся 5 и 7* апреля. В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

* при необходимости.