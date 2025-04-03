Жамнов ответил, кто будет основным вратарём «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в серии Кубка Гагарина с «Северсталью» ответил, кто будет основным вратарём красно-белых во втором раунде плей-офф КХЛ.

– Кто будет основным вратарём?

– У нас равноправный тандем, будем смотреть по ситуации, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в Москве прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Красно-белые выиграли серию со счётом 4-1.