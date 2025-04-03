Жамнов рассказал, сыграет ли Михал Чайковски во втором раунде Кубка Гагарина

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в серии Кубка Гагарина с «Северсталью» (4-1) рассказал, сыграет ли защитник Михал Чайковски во втором раунде Кубка Гагарина.

– Сыграет ли во втором раунде Чайковски?

– Будет зависеть от решения докторов, от состояния [Михала], пока он под полным наблюдением медицинского штаба.

– С ним не всё так просто?

– Да.

– Как удержать Лукьянцева, чтобы его не перехвалили?

– Он всё прекрасно понимает. Он не тот человек, его не перехвалишь.

– Будет ли он играть за молодёжку завтра?

– Не знаю. Вы как считаете?

– Я бы отправил.

– Ну молодцы, отправляйте, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.