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Воробьёв — о том, что сказал игрокам ЦСКА во втором перерыве: это останется в раздевалке

Воробьёв — о том, что сказал игрокам ЦСКА во втором перерыве: это останется в раздевалке
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после разгромного поражения от минского «Динамо» со счётом 0:7 (2-3 в серии) в Кубке Гагарина не стал раскрывать, что сказал игрокам армейского клуба во втором перерыве.

– Что вы говорили своей команде перед началом третьего периода – кто-то из тренеров в такой ситуации хочет выиграть отдельный период, кто-то – сохранить лидеров. Или у вас были какие-то другие акценты?
– Другие.

– Ну, например?
– Например? Это останется в раздевалке.

– Можно ли сказать, что для Ивана Дроздова матч в Минске является сверхмотивацией?
– Можно.

– Пытаетесь этим воспользоваться?
– Пытаемся воспользоваться теми, кто играет лучше.

– Почему поменяли местами третье и четвёртое звенья?
– В смысле я поменял местами?

– Звенья Соркина и Мингачёва поменялись местами в вашей заявке.
– Ааа. Подстраиваемся. Против кого-то лучше играет одно или другое звено, но сегодня это было не фактором, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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