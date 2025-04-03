Воробьёв — о том, что сказал игрокам ЦСКА во втором перерыве: это останется в раздевалке

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после разгромного поражения от минского «Динамо» со счётом 0:7 (2-3 в серии) в Кубке Гагарина не стал раскрывать, что сказал игрокам армейского клуба во втором перерыве.

– Что вы говорили своей команде перед началом третьего периода – кто-то из тренеров в такой ситуации хочет выиграть отдельный период, кто-то – сохранить лидеров. Или у вас были какие-то другие акценты?

– Другие.

– Ну, например?

– Например? Это останется в раздевалке.

– Можно ли сказать, что для Ивана Дроздова матч в Минске является сверхмотивацией?

– Можно.

– Пытаетесь этим воспользоваться?

– Пытаемся воспользоваться теми, кто играет лучше.

– Почему поменяли местами третье и четвёртое звенья?

– В смысле я поменял местами?

– Звенья Соркина и Мингачёва поменялись местами в вашей заявке.

– Ааа. Подстраиваемся. Против кого-то лучше играет одно или другое звено, но сегодня это было не фактором, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.