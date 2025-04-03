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«Ты не на соревнованиях «кто тупее». Жена Шарипзянова — об игре «Металлург» — «Авангард»

«Ты не на соревнованиях «кто тупее». Жена Шарипзянова — об игре «Металлург» — «Авангард»
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Супруга капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова Виолетта прокомментировала события, произошедшие в пятой игре Кубка Гагарина между «Металлургом» и омским клубом (1:3, 3-2).

«Я пропустила матч из-за семичасовой седации. Тут нельзя материться, но этот урод [должен] заплатить по меркам судьбы. Я уважаю соперника до того момента, как тот начинает трогать моих. Да, плей-офф и всё такое, но
моральные качества и уважение никто не отменял. Ты на льду, а не на соревнованиях «кто тупее», — написала Виолетта в своём телеграм-канале.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.

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