«Давайте не будем никуда улетать. В серии ничего не ясно». Квартальнов — о 7:0 с ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (7:0, 3-2) в пятом матче серии плей-офф.

— Ну, серия переходит в Москву. В общем-то, неплохо сегодня сыграли. Хороший первый период. Здесь он, наверное, и предопределил итог игры. Но, ребят, давайте мы вообще не будем никуда улетать. Играем с хорошей командой, которая умеет играть любые варианты. Так что здесь ещё раз говорю, что тут ничего не ясно.

– Можно ли сказать, что с возвращением в строй Сэма Энаса топ-6 стала чувствовать себя увереннее?

– Вы знаете, а нас сегодня молодёжь повела. У вас немного другое представление. Что сыграли все хорошо и целостно, это да, но началось всё с молодёжи.

– Первая шайба в матче должна войти во все хит-парады этого раунда плей-офф. Насколько Крис Тирни повлиял на игру Егора Борикова и Даниила Липского, что парни в таком юном возрасте могут нарисовать вот такую красоту?

– Ребят, это уже ваше представление – красота, не красота. Мы смотрим за другими вещами. Нам важна победа. Мальчишки развиваются. В прошлом матче Сэм не играл, и Липского ставили в другое звено, и он себя неплохо чувствовал. Этот парень может играть. Однако ещё раз говорю, что время придёт, и он будет играть в хороших линиях. Но сейчас никому не хочется выдавать дифирамбы. Ещё идёт серия. И она в самом разгаре. Давайте вот так определимся.

– На что вы делали акцент при счёте 7:0 перед третьим периодом? Мне показалось, что больше стали играть третье-четвёртое звенья. Хотели поберечь топ-6.

– Ребят, давайте так. Я не знаю, откуда вы берёте топ-6. Я понимаю, о чём вы говорите. Но у нас нет топ-6. У нас вся команда. Это уже наши моменты по распределению сил. У нас Морозик вылетел, Сэм не играл. Были свои нюансы и свои моменты. Меняли линии, Лайли [Брэди Лайл] играл в нападении весь третий период. Хотели не проиграть, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.