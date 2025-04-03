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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 3 апреля 2025 года

Сегодня, 3 апреля, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);

2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);

3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);

4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);

5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);

6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);

7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);

8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).