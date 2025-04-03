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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 3 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 3 апреля 2025 года
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Сегодня, 3 апреля, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
2 : 1
ОТ
Химик
Воскресенск
1:0 Пищальников (Комаристый, Кожемякин) – 06:56 (5x5)     1:1 Чезганов (Корбит, Костенко) – 22:28 (5x5)     2:1 Пищальников (Ерофеев) – 65:01 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Гололобов (Шумилин) – 08:13 (5x5)     1:1 Апальков (Перевалов, Минеев) – 23:01 (5x4)     2:1 Котков (Жлоба, Шетле) – 33:52 (5x5)     2:2 Соколов (Апальков, Сердюк) – 42:16 (5x4)     2:3 Апальков (Сердюк, Пузанов) – 66:29 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Звезда
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Малышев (Кузьминов, Рожков) – 41:37 (5x4)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Рубин
Тюмень
1:0 Смирнов (Кабуш, Барабанов) – 23:27 (5x4)     1:1 Горшков (Подкорытов, Стихановский) – 33:25 (5x5)     2:1 Смирнов (Яруллин, Кабуш) – 49:49 (5x4)     3:1 Дишковский – 59:21 (en)    

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).

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