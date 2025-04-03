Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 3 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 3 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 апреля, прошли восемь матчей плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Красная Армия
Москва
1:0 Недопёкин (Поляков) – 03:58 (5x5)     1:1 Майстренко (Станиславский, Окунев) – 14:54 (5x5)     2:1 Созинов (Поляков, Лутфуллин) – 16:36 (5x5)     3:1 Сливченко (Билинчук, Ильин) – 34:11 (5x5)     4:1 Сливченко (Выдренков, Ильин) – 47:11 (5x5)     4:2 Майстренко (Матвейко) – 48:21 (5x5)     4:3 Майстренко (Паутов) – 56:53 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо-Шинник
Бобруйск
0:1 Тукач (Салыго, Елисеев) – 27:34 (5x5)     0:2 Яценко – 35:53 (5x5)     1:2 Рябов (Марышев, Храпов) – 38:29 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 апреля 2025, четверг. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
4 : 1
Авто
Екатеринбург
0:1 Исаев (Тарасов, Пимин) – 22:56 (5x5)     1:1 Малов (Власенко, Сысоев) – 45:43 (5x5)     2:1 Завадский (Курьянов, Корзин) – 49:13 (5x5)     3:1 Малов (Смышляев, Заикин) – 52:33 (5x4)     4:1 Голоднюк (Григорьев, Ядыкин) – 57:03 (en)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Киреев (Рахчеев) – 12:16 (5x5)     1:1 Фёдоров (Долгих) – 20:18 (5x5)     1:2 Кушнарёв (Лукин, Сысоев) – 21:28 (5x5)     2:2 Сухарев (Шэн, Сахаров) – 30:38 (5x4)     3:2 Шэн (Сахаров) – 33:00 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 апреля 2025, четверг. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Мельников (Лаптев, Жарков) – 17:50 (5x5)     1:1 Щеглов (Каряев) – 22:29 (5x5)     2:1 Пугачёв (Свищёв, Фёдоров) – 34:27 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
4 : 0
МХК Динамо М
Москва
1:0 Емельянов (Дудоров, Елезов) – 20:35 (5x5)     2:0 Филевский (Зилев, Кузин) – 32:36 (5x5)     3:0 Елезов – 37:30 (5x5)     4:0 Емельянов (Елезов, Дудоров) – 58:44 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
5 : 2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Галеев – 00:38 (5x5)     2:0 Махмутов (Жулин, Барсуков) – 02:56 (5x5)     2:1 Гржелецкий (Пискунов, Петров) – 13:15 (5x4)     3:1 Жулин (Барсуков) – 36:26 (5x5)     4:1 Галеев (Махмутов, Потапов) – 38:57 (5x5)     4:2 Воронин (Пискунов, Щеглов) – 51:54 (6x3)     5:2 Якупов (Галеев) – 59:59 (en)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
3 : 1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Прохоров (Баусов, Пастухов) – 21:14 (5x5)     1:1 Ефимов (Шуленин, Сабитов) – 30:29 (5x5)     2:1 Брынцев (Бешкоров, Ермаков) – 48:06 (5x3)     3:1 Андреев (Кабуров) – 58:18 (en)    

Пары плей-офф МХЛ:

Восточная конференция:

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк);
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург);
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск);
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск).

Западная конференция:

МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва);
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва);
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург).

Календарь плей-офф МХЛ
Сетка плей-офф МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android