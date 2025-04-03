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«Это катастрофа». Фетисов — о поражении ЦСКА со счётом 0:7 от минского «Динамо»

«Это катастрофа». Фетисов — о поражении ЦСКА со счётом 0:7 от минского «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от минского «Динамо» со счётом 0:7 (2-3 в серии) в Кубке Гагарина.

«Это катастрофа. Можно выиграть две следующие игры и всё исправить. Конечно, шансы остаются, но психологическое преимущество у минчан. Даже не помню, когда такой счёт был в плей-офф. Видимо, что-то происходит в команде. Просто так ничего не бывает.

Смена Воробьёва? Я не имею права никому ничего рекомендовать. Там сильные руководители, они примут правильное решение», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, следующие матчи в серии минского «Динамо» и ЦСКА состоятся 5 и 7* апреля. В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

* при необходимости.

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