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Сергей Гимаев-младший: это фантастика, что демонстрирует Овечкин в 39 лет

Сергей Гимаев-младший: это фантастика, что демонстрирует Овечкин в 39 лет
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Экс-защитник московского «Динамо» и ЦСКА Сергей Гимаев-младший высказался о погоне 39-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это фантастика, что демонстрирует Овечкин в 39 лет. У него ещё достаточно встреч, чтобы побить рекорд. Думаю, что Овечкин превзойдёт достижение Гретцки в домашней игре с «Коламбусом» 13 апреля», — сказал Гимаев-младший в эфире телеканала «Матч ТВ».

В активе Александра Овечкина на сегодняшний день 892 заброшенные шайбы за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, от рекорда Уэйна Гретцки (894) он отстаёт на два гола. Оставшиеся игры текущей регулярки «Кэпиталз» проведут с «Чикаго Блэкхоукс» (дома с 4 на 5 апреля мск), «Нью-Йорк Айлендерс» (в гостях 6 апреля), «Каролиной Харрикейнз» (дома с 10 на 11 апреля), две подряд с «Коламбус Блю Джекетс» (в гостях 12 апреля и дома с 13 на 14 апреля), вновь с «Айлендерс» (в гостях с 15 на 16 апреля) и с «Питтсбург Пингвинз» (в гостях с 17 на 18 апреля).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина:

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