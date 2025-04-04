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Тренер «Каролины» — о голе Овечкина: мы видим такие шайбы от него сотню раз в год

Тренер «Каролины» — о голе Овечкина: мы видим такие шайбы от него сотню раз в год
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине после встречи регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в матче с «Каролиной» забил один гол, но столичный клуб проиграл со счётом 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

«Мне, если честно, не очень понравились судейские решения, из-за которых нам пришлось играть в меньшинстве «5 на 3». Однако он забил классическим для себя способом, правда? Мы видим такие голы от него сотню раз в год — практически из одного и того же места. Надо отдать ему должное, он лучший в этом. Среди всех, кто когда-либо играл, он лучше всех забивает с этой позиции. Он побьёт этот рекорд — это вопрос времени», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 59 встречах, в которых записал в свой актив 39 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

Всего за карьеру в лиге на его счету 892 гола и 724 результативные передачи в 1485 играх.

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