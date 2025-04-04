Тренер «Каролины» — о голе Овечкина: мы видим такие шайбы от него сотню раз в год

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине после встречи регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в матче с «Каролиной» забил один гол, но столичный клуб проиграл со счётом 1:5.

«Мне, если честно, не очень понравились судейские решения, из-за которых нам пришлось играть в меньшинстве «5 на 3». Однако он забил классическим для себя способом, правда? Мы видим такие голы от него сотню раз в год — практически из одного и того же места. Надо отдать ему должное, он лучший в этом. Среди всех, кто когда-либо играл, он лучше всех забивает с этой позиции. Он побьёт этот рекорд — это вопрос времени», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 59 встречах, в которых записал в свой актив 39 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

Всего за карьеру в лиге на его счету 892 гола и 724 результативные передачи в 1485 играх.