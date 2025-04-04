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Нападающий «Вашингтона» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтона» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал гонку своего партнёра по команде российского хоккеиста Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных сезонах.

«Я думаю, все были бы рады, если бы в матче с «Чикаго» он и мы побили этот рекорд. Поэтому мы на это надеемся», — приводит слова Дюбуа пресс-служба «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В активе Александра Овечкина на сегодняшний день 892 заброшенные шайбы за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, от рекорда Уэйна Гретцки (894) он отстаёт на два гола. «Кэпиталз» осталось провести в текущем регулярном чемпионате семь встреч, первую из них — на своей площадке с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 4 на 5 апреля мск.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина:

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