Нападающий «Вашингтона» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал гонку своего партнёра по команде российского хоккеиста Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных сезонах.
«Я думаю, все были бы рады, если бы в матче с «Чикаго» он и мы побили этот рекорд. Поэтому мы на это надеемся», — приводит слова Дюбуа пресс-служба «Вашингтона».
В активе Александра Овечкина на сегодняшний день 892 заброшенные шайбы за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, от рекорда Уэйна Гретцки (894) он отстаёт на два гола. «Кэпиталз» осталось провести в текущем регулярном чемпионате семь встреч, первую из них — на своей площадке с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 4 на 5 апреля мск.
Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина: