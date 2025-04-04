В НХЛ рассказали о масштабной подготовке к предстоящему рекорду Александра Овечкина

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал, как лига готовится к предстоящему снайперскому рекорду российского нападающего «Вашингон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Мы относимся к этим играм, как к матчам плей-офф Кубка Стэнли. Мы собрали съемочные группы со всего мира. Это те же команды, которые работают над документальными проектами «внутри команды». Мы подключаем микрофоны буквально ко всем, работаем с телесетями, используя дополнительные камеры. Журналисты из разных медиа следуют за нами. Люди относятся к этому почти как к финалу Кубка Стэнли.

Мы перевозим все материалы для церемонии в каждый город вместе с командой. Экипировщик «Вашингтона» Брок Майлз буквально собирает всё оборудование в конце каждого матча и загружает в самолет с вещами команды. В каждом городе будет полноценная репетиция: видео, рекламные LED-экраны, оформление арены. Весь стадион превращается в «Ovi Land», но это требует огромной координации. И неважно, где игра — мы будем репетировать снова и снова, потому что хотим сделать всё правильно и превратить это событие в нечто грандиозное», — приводит слова Майера официальный сайт НХЛ.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки на две шайбы.