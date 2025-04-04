Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» высказался о массовой драке с игроками «Каролины» по ходу матча

Форвард «Вашингтона» высказался о массовой драке с игроками «Каролины» по ходу матча
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о массовой драке среди игроков во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

«В таких играх накапливается раздражение. Если ребята не получают наказания за грязные удары и нарушения, если судьи перегружены и пропускают ключевые моменты, то эмоции берут верх. Хоккей — это эмоциональный вид спорта, и когда судьи не реагируют на очевидные нарушения, разочарование приводит к таким ситуациям», — приводит слова Дюбуа Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 105 очков. На втором месте находится «Каролина», набрав 96 очков.

Материалы по теме
Фото
Во время матча «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка среди игроков
Календарь НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android