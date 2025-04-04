Форвард «Вашингтона» высказался о массовой драке с игроками «Каролины» по ходу матча

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о массовой драке среди игроков во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1:5).

«В таких играх накапливается раздражение. Если ребята не получают наказания за грязные удары и нарушения, если судьи перегружены и пропускают ключевые моменты, то эмоции берут верх. Хоккей — это эмоциональный вид спорта, и когда судьи не реагируют на очевидные нарушения, разочарование приводит к таким ситуациям», — приводит слова Дюбуа Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 105 очков. На втором месте находится «Каролина», набрав 96 очков.