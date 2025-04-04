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Ван Римсдайк: если бы не травма, Овечкин был бы в гонке за звание лучшего снайпера сезона

Ван Римсдайк: если бы не травма, Овечкин был бы в гонке за звание лучшего снайпера сезона
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк прокомментировал атмосферу вокруг гонки своего партнёра по команде российского хоккеиста Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных сезонах.

«Это будет довольно безумно. Такое ощущение, что рекорд уже вот-вот случится, и Алекс чувствует, что он всё ещё может забивать каждый вечер. Так что это было огромным событием для нас. И, очевидно, для него самого потрясающе осознавать, что он всё ещё делает это в таком стремительном темпе. Если бы Ови не получил травму, то, вероятно, был бы в гонке за звание лучшего снайпера НХЛ в этом сезоне», — приводит слова ван Римсдайка пресс-служба НХЛ.

В активе Александра Овечкина на сегодняшний день 892 заброшенные шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, от рекорда Уэйна Гретцки (894) он отстаёт на два гола.

В текущем сезоне на счету Овечкина 39 шайб и он делит третье место в лиге по этому показателю с Тейджем Томпсоном из «Баффало Сэйбрз», сыграв 59 матчей — на девять меньше, чем Томпсон. Лидер гонки снайперов Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») забросил 52 шайбы в 70 матчах.

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