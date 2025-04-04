Тренер «Вашингтона» объяснил крупное поражение команды в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о крупном поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
«В первые несколько смен они захватили инициативу. Мы просто не могли чисто выйти из своей зоны. Потом мы сделали потерю в центре площадки, и шайба оказалась в наших воротах. Затем снова неудачный выход из зоны, удаление — и после этого всё покатилось вниз», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 105 очков. «Каролина» находится на втором месте на Востоке.
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