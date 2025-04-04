Тренер «Вашингтона» объяснил крупное поражение команды в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о крупном поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1:5).

«В первые несколько смен они захватили инициативу. Мы просто не могли чисто выйти из своей зоны. Потом мы сделали потерю в центре площадки, и шайба оказалась в наших воротах. Затем снова неудачный выход из зоны, удаление — и после этого всё покатилось вниз», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 105 очков. «Каролина» находится на втором месте на Востоке.