Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист сайта НХЛ назвал матч Овечкина, на котором ожидается присутствие Гретцки

Журналист сайта НХЛ назвал матч Овечкина, на котором ожидается присутствие Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти рассказал, на каком матче «Вашингтон Кэпиталз» с участием Александра Овечкина вероятно присутствие автора текущего снайперского рекорда НХЛ в регулярных сезонах Уэйна Гретцки.

«Ожидается, что Гретцки будет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, и у Ови будет шанс сравняться с ним и обойти его, сделав хет-трик в матче с «Чикаго», — написал Гулитти на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В активе Александра Овечкина на текущий момент 892 заброшенные шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, от рекорда Уэйна Гретцки (894) он отстаёт на два гола. «Кэпиталз» осталось провести в регулярке-2024/2025 семь матчей, первый из них с «Чикаго Блэкхоукс» состоится в Вашингтоне в ночь с 4 на 5 апреля мск.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

Материалы по теме
«Гретцки изящно принял потерю рекорда». Реакция на классический 892-й гол Овечкина в НХЛ
«Гретцки изящно принял потерю рекорда». Реакция на классический 892-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android