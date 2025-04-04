Журналист сайта НХЛ назвал матч Овечкина, на котором ожидается присутствие Гретцки

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти рассказал, на каком матче «Вашингтон Кэпиталз» с участием Александра Овечкина вероятно присутствие автора текущего снайперского рекорда НХЛ в регулярных сезонах Уэйна Гретцки.

«Ожидается, что Гретцки будет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, и у Ови будет шанс сравняться с ним и обойти его, сделав хет-трик в матче с «Чикаго», — написал Гулитти на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

В активе Александра Овечкина на текущий момент 892 заброшенные шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, от рекорда Уэйна Гретцки (894) он отстаёт на два гола. «Кэпиталз» осталось провести в регулярке-2024/2025 семь матчей, первый из них с «Чикаго Блэкхоукс» состоится в Вашингтоне в ночь с 4 на 5 апреля мск.

Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина