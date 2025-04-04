Тренер «Каролины» — о драке Стэнковена и Уилсона: самое неравное противостояние в лиге

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о драке нападающего Логана Стэнковена с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) Томом Уилсоном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Наверное, это самое неравное противостояние, которое только может быть в лиге. Но надо отдать ему должное, думаю. Не знаю. Он держался, сделал все, что мог», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 105 очков. «Каролина» находится на втором месте на Востоке.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».