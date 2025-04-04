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Тренер «Каролины» — о драке Стэнковена и Уилсона: самое неравное противостояние в лиге

Тренер «Каролины» — о драке Стэнковена и Уилсона: самое неравное противостояние в лиге
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о драке нападающего Логана Стэнковена с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) Томом Уилсоном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

«Наверное, это самое неравное противостояние, которое только может быть в лиге. Но надо отдать ему должное, думаю. Не знаю. Он держался, сделал все, что мог», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 105 очков. «Каролина» находится на втором месте на Востоке.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

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