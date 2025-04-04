Форвард «Каролины»: не хотим, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в матче с нами

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Он преследует невероятный рекорд, и, хотя все хотят увидеть, как он его побьет, мы не хотим, чтобы это случилось в матче против нас. Поэтому, особенно когда он играет в большинстве, мы должны были плотно опекать его и не давать ему пробивать с ходу. У него потрясающий бросок», — приводит слова Стэнковена The Hockey News.

В матче с «Каролиной» Овечкин забросил одну шайбу и сократил отставание от рекордом Гретцки до двух шайб.