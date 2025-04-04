Форвард «Каролины»: не хотим, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в матче с нами
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
«Он преследует невероятный рекорд, и, хотя все хотят увидеть, как он его побьет, мы не хотим, чтобы это случилось в матче против нас. Поэтому, особенно когда он играет в большинстве, мы должны были плотно опекать его и не давать ему пробивать с ходу. У него потрясающий бросок», — приводит слова Стэнковена The Hockey News.
В матче с «Каролиной» Овечкин забросил одну шайбу и сократил отставание от рекордом Гретцки до двух шайб.
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