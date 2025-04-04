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Оттава – Тампа, результат матча 4 апреля 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Тампа» с Кучеровым проиграла «Оттаве», Василевский сделал 17 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пинто (Грейг) – 13:45     2:0 Сандерсон (Штюцле, Грейг) – 25:17 (pp)     2:1 Хагель (Гурд, Макдона) – 27:00    

В составе «Оттавы» забивали Шейн Пинто и Джейк Сандерсон. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Тампу» отличился Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 15 сейвов.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» встретится с «Баффало Сэйбрз».

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