«Тампа» с Кучеровым проиграла «Оттаве», Василевский сделал 17 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой

В составе «Оттавы» забивали Шейн Пинто и Джейк Сандерсон. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Тампу» отличился Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 15 сейвов.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» встретится с «Баффало Сэйбрз».