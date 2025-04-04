Даниил Тарасов вышел на замену после семи шайб, пропущенных Мерзликиным от «Колорадо»
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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов вышел на замену в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты. На 46-й минуте при счёте 3:7 Тарасов заменил в воротах «Блю Джекетс» латвийца Элвиса Мерзликина сразу после седьмой пропущенной им шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25 1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35 1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05 2:2 Астон-Риз (Оливье) – 24:16 3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56 3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39 3:4 Келли (Друри) – 34:01 3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp) 3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01 3:7 Вуд (Койл) – 45:49
На счету Мерзликина в этой игре 21 отражённый бросок из 28 в створ (75%), в третьем периоде он пропустил две шайбы в течение неполных двух минут.
«Коламбус» с 77 очками в 73 матчах занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и ведёт борьбу за попадание в плей-офф.
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