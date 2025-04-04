Даниил Тарасов вышел на замену после семи шайб, пропущенных Мерзликиным от «Колорадо»

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов вышел на замену в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты. На 46-й минуте при счёте 3:7 Тарасов заменил в воротах «Блю Джекетс» латвийца Элвиса Мерзликина сразу после седьмой пропущенной им шайбы.

На счету Мерзликина в этой игре 21 отражённый бросок из 28 в створ (75%), в третьем периоде он пропустил две шайбы в течение неполных двух минут.

«Коламбус» с 77 очками в 73 матчах занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и ведёт борьбу за попадание в плей-офф.

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