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Коламбус Блю Джекетс — Колорадо Эвеланш, результат матча 4 апреля 2025, счет 3:7, НХЛ 2024-2025

Пас Воронкова и выход на замену Тарасова не спасли «Коламбус» от проигрыша «Колорадо»
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В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Победа со счётом 7:3 осталась за «Колорадо».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25     1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35     1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05     2:2 Астон-Риз (Оливье) – 24:16     3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56     3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39     3:4 Келли (Друри) – 34:02     3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp)     3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01     3:7 Вуд (Койл) – 45:49    

На 46-й минуте игры уже при итоговом счёте 3:7 место в воротах «Блю Джекетс» занял российский голкипер Даниил Тарасов, заменивший латвийца Элвиса Мерзликина. Тарасов провёл свой отрезок «всухую», отразив все четыре броска в створ (100%). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативным пасом.

У хозяев льда отличились Шон Монахан, Зак Астон-Риз и Бун Дженнер, в составе «Колорадо» — Натан Маккиннон (1+2), Брок Нельсон, Чарли Койл, Паркер Келли, Кейл Макар, Девон Тэйвз и Майлз Вуд.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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