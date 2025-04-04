Пас Воронкова и выход на замену Тарасова не спасли «Коламбус» от проигрыша «Колорадо»

В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Победа со счётом 7:3 осталась за «Колорадо».

На 46-й минуте игры уже при итоговом счёте 3:7 место в воротах «Блю Джекетс» занял российский голкипер Даниил Тарасов, заменивший латвийца Элвиса Мерзликина. Тарасов провёл свой отрезок «всухую», отразив все четыре броска в створ (100%). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативным пасом.

У хозяев льда отличились Шон Монахан, Зак Астон-Риз и Бун Дженнер, в составе «Колорадо» — Натан Маккиннон (1+2), Брок Нельсон, Чарли Койл, Паркер Келли, Кейл Макар, Девон Тэйвз и Майлз Вуд.