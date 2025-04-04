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Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Питтсбургом»

Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Питтсбургом»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Макгроарти) – 03:32     1:1 Нейборс (Томас, Броберг) – 20:39     1:2 Дьюар (Ракелль, Раст) – 24:22     2:2 Бучневич (Уокер) – 26:48     3:2 Кайру (Фаулер) – 28:05     4:2 Нейборс (Снаггеруд, Сундквист) – 45:56     4:3 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 51:15 (pp)     4:4 Макгроарти (Койвунен, Карлссон) – 59:35     5:4 Томас (Кайру) – 62:12 (pp)    

В составе победителей голами отметились Джейк Нейборс, Джордан Кайру, Джейк Нейборс, Роберт Томас и российский нападающий Павел Бучневич. За «Питтсбург» отличились Брайан Раст, Коннор Дьюар, Рикард Ракелль и Рутгер Макгроарти.

«Сент-Луис» одержал 11-ю победу подряд. В следующем матче «Блюз» сыграют с «Колорадо», а «Питтсбург» встретится с «Далласом».

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