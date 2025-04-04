Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Питтсбургом»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Джейк Нейборс, Джордан Кайру, Джейк Нейборс, Роберт Томас и российский нападающий Павел Бучневич. За «Питтсбург» отличились Брайан Раст, Коннор Дьюар, Рикард Ракелль и Рутгер Макгроарти.

«Сент-Луис» одержал 11-ю победу подряд. В следующем матче «Блюз» сыграют с «Колорадо», а «Питтсбург» встретится с «Далласом».