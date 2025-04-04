Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал три очка (гол и два результативных паса) в выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3). Это позволило ему вернуть себе единоличное лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, оторвавшись от российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который не набрал очков в выездной игре с «Оттавой Сенаторз» (1:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25 1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35 1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05 2:2 Астон-Риз – 24:16 3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56 3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39 3:4 Келли (Друри) – 34:02 3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp) 3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01 3:7 Вуд (Койл) – 45:49
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пинто (Грейг) – 13:45 2:0 Сандерсон (Штюцле, Грейг) – 25:17 (pp) 2:1 Хагель (Гурд, Макдона) – 27:00
Теперь на счету Маккиннона 114 очков в 77 матчах (31 шайба и 83 передачи). В активе Кучерова после 72 проведённых им игр осталось 111 очков (33 шайбы и 78 передач). Третью позицию в бомбардирской гонке занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 105 очков в 70 матчах (52 гола и 53 паса).
Видео: Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф
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