Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал три очка (гол и два результативных паса) в выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3). Это позволило ему вернуть себе единоличное лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, оторвавшись от российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который не набрал очков в выездной игре с «Оттавой Сенаторз» (1:2).

Теперь на счету Маккиннона 114 очков в 77 матчах (31 шайба и 83 передачи). В активе Кучерова после 72 проведённых им игр осталось 111 очков (33 шайбы и 78 передач). Третью позицию в бомбардирской гонке занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 105 очков в 70 матчах (52 гола и 53 паса).

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