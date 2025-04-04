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Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал три очка (гол и два результативных паса) в выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3). Это позволило ему вернуть себе единоличное лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, оторвавшись от российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который не набрал очков в выездной игре с «Оттавой Сенаторз» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25     1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35     1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05     2:2 Астон-Риз – 24:16     3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56     3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39     3:4 Келли (Друри) – 34:02     3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp)     3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01     3:7 Вуд (Койл) – 45:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пинто (Грейг) – 13:45     2:0 Сандерсон (Штюцле, Грейг) – 25:17 (pp)     2:1 Хагель (Гурд, Макдона) – 27:00    

Теперь на счету Маккиннона 114 очков в 77 матчах (31 шайба и 83 передачи). В активе Кучерова после 72 проведённых им игр осталось 111 очков (33 шайбы и 78 передач). Третью позицию в бомбардирской гонке занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 105 очков в 70 матчах (52 гола и 53 паса).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

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