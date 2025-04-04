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«Сент-Луис» повторил клубный рекорд, выиграв 11-й матч подряд

«Сент-Луис» повторил клубный рекорд, выиграв 11-й матч подряд
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«Сент-Луис Блюз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 11 матчей, повторив рекордный результат в истории франшизы. В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду домашней арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) «блюзмены» переиграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Макгроарти) – 03:32     1:1 Нейборс (Томас, Броберг) – 20:39     1:2 Дьюар (Ракелль, Раст) – 24:22     2:2 Бучневич (Уокер) – 26:48     3:2 Кайру (Фаулер) – 28:05     4:2 Нейборс (Снаггеруд, Сундквист) – 45:56     4:3 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 51:15 (pp)     4:4 Макгроарти (Койвунен, Карлссон) – 59:35     5:4 Томас (Кайру) – 62:12 (pp)    

Последнее поражение «Сент-Луис» потерпел 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1) и «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT).

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