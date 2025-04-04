«Сент-Луис» повторил клубный рекорд, выиграв 11-й матч подряд

«Сент-Луис Блюз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 11 матчей, повторив рекордный результат в истории франшизы. В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду домашней арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) «блюзмены» переиграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:4 OT.

Последнее поражение «Сент-Луис» потерпел 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1) и «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT).

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