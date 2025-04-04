Ассист Андрея Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Юту»
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В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Кузьменко, Даути) – 26:56 1:1 Круз (Доан, Макбэйн) – 32:21 1:2 Фиала – 44:06 1:3 Мур (Дано) – 44:50 1:4 Даути (Байфилд) – 58:10 2:4 Макбэйн (Ямамото, Дурзи) – 59:40 (pp)
В составе «Лос-Анджелеса» результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко, который на 27-й минуте встречи помог Адриану Кемпе открыть счёт. Также у гостей отличились Кевин Фиала, Тревор Мур и Дрю Даути в пустые ворота. Голы «Юты» на счету Лоусона Круза и Джека Макбэйна.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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