Ассист Андрея Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Юту»

В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе «Лос-Анджелеса» результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко, который на 27-й минуте встречи помог Адриану Кемпе открыть счёт. Также у гостей отличились Кевин Фиала, Тревор Мур и Дрю Даути в пустые ворота. Голы «Юты» на счету Лоусона Круза и Джека Макбэйна.

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