Два очка Шаранговича помогли «Калгари» победить «Анахайм» и подтянуться к зоне плей-офф

В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Калгари» двумя результативными передачами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович. Голы «Флэймз» на счету Назема Кадри, Блейка Коулмана (дубль) и Кевина Руни, за «Дакс» отличился Олен Целльвегер.

«Калгари» набрал 84 очка в 75 матчах и до пяти очков сократил отставание от находящейся на восьмой строчке таблицы Западной конференции (в зоне плей-офф) «Миннесоты Уайлд», имея при этом игру в запасе. «Анахайм» утратил последние шансы на плей-офф, сохранив 15-очковое отставание от «Миннесоты» при семи оставшихся матчах.

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