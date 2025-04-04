Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Анахайм Дакс, результат матча 4 апреля 2025, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

Два очка Шаранговича помогли «Калгари» победить «Анахайм» и подтянуться к зоне плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Кадри (Шарангович, Уигар) – 00:16     1:1 Целльвегер (Строум, Терри) – 08:01     2:1 Коулман – 30:25 (sh)     3:1 Руни (Клапка, Ломберг) – 35:19     4:1 Коулман (Шарангович, Андерссон) – 41:17 (pp)    

В составе «Калгари» двумя результативными передачами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович. Голы «Флэймз» на счету Назема Кадри, Блейка Коулмана (дубль) и Кевина Руни, за «Дакс» отличился Олен Целльвегер.

«Калгари» набрал 84 очка в 75 матчах и до пяти очков сократил отставание от находящейся на восьмой строчке таблицы Западной конференции (в зоне плей-офф) «Миннесоты Уайлд», имея при этом игру в запасе. «Анахайм» утратил последние шансы на плей-офф, сохранив 15-очковое отставание от «Миннесоты» при семи оставшихся матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Буллит Шаранговича принёс «Калгари» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android