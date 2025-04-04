«Виннипег» уверенно обыграл «Вегас» в матче НХЛ

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей голами отметились Марк Шайфли, Адам Лаури, Колин Миллер и Коул Перфетти. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Из россиян во встрече также принимали участие форварды «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Калгари», а «Виннипег» встретится с «Ютой».

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