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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пинто (Грейг) – 13:45     2:0 Сандерсон (Штюцле, Грейг) – 25:17 (pp)     2:1 Хагель (Гурд, Макдона) – 27:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дворак (Галлахер) – 20:40     2:0 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 34:24     3:0 Галлахер (Эванс) – 43:00     3:1 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 53:19     4:1 Судзуки (Эванс, Армиа) – 58:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25     1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35     1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05     2:2 Астон-Риз – 24:16     3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56     3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39     3:4 Келли (Друри) – 34:02     3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp)     3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01     3:7 Вуд (Койл) – 45:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Макгроарти) – 03:32     1:1 Нейборс (Томас, Броберг) – 20:39     1:2 Дьюар (Ракелль, Раст) – 24:22     2:2 Бучневич (Уокер) – 26:48     3:2 Кайру (Фаулер) – 28:05     4:2 Нейборс (Снаггеруд, Сундквист) – 45:56     4:3 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 51:15 (pp)     4:4 Макгроарти (Койвунен, Карлссон) – 59:35     5:4 Томас (Кайру) – 62:12 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Стэмкос (Форсберг, Бланкенбург) – 24:37     1:1 Гранлунд (Дюшейн, Марчмент) – 39:24     2:1 Марчмент (Дюшейн) – 40:39     3:1 Хинц (Робертсон, Рантанен) – 45:47     4:1 Джонстон (Бурк) – 49:45     5:1 Биксель (Рантанен, Робертсон) – 52:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Кузьменко, Даути) – 26:56     1:1 Круз (Доан, Макбэйн) – 32:21     1:2 Фиала – 44:06     1:3 Мур (Дано) – 44:50     1:4 Даути (Байфилд) – 58:10     2:4 Макбэйн (Ямамото, Дурзи) – 59:40 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Кадри (Шарангович, Уигар) – 00:16     1:1 Целльвегер (Строум, Терри) – 08:01     2:1 Коулман – 30:25 (sh)     3:1 Руни (Клапка, Ломберг) – 35:19     4:1 Коулман (Шарангович, Андерссон) – 41:17 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шенн) – 13:01     0:2 Лаури (Нидеррайтер, Стэнли) – 18:15     0:3 Миллер (Эпплтон, Нидеррайтер) – 31:53 (pp)     0:4 Перфетти (Коннор) – 59:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун (Скиннер, Уолман) – 06:22     1:1 Томпсон (Веннберг, Ферраро) – 08:10     1:2 Арвидссон (Драйзайтль, Бушар) – 22:59 (pp)     2:2 Тоффоли (Ферраро, Селебрини) – 28:48     2:3 Скиннер (Бушар, Янмарк) – 34:57    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 105 очков после 75 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 108 очками после 76 сыгранных встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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