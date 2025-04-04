Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли в восьмой раз подряд

«Колорадо» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли в восьмой раз подряд
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Победа со счётом 7:3 осталась за «Колорадо».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25     1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35     1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05     2:2 Астон-Риз – 24:16     3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56     3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39     3:4 Келли (Друри) – 34:02     3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp)     3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01     3:7 Вуд (Койл) – 45:49    

После победы над «Коламбусом» «лавины» вышли в плей-офф НХЛ в восьмой раз подряд и в 30-й раз в истории клуба. «Колорадо» с 98 очками в 77 матчах занимают четвёртое место в Западной конференции. Напомним, последний раз клуб выигрывал главный трофей Национальной хоккейной лиги в 2022 году.

«Колорадо» в регулярном сезоне НХЛ осталось сыграть пять встреч, три из которых пройдут на выезде.

Материалы по теме
Видео
Пас Воронкова и выход на замену Тарасова не спасли «Коламбус» от проигрыша «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android