«Колорадо» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли в восьмой раз подряд

В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Победа со счётом 7:3 осталась за «Колорадо».

После победы над «Коламбусом» «лавины» вышли в плей-офф НХЛ в восьмой раз подряд и в 30-й раз в истории клуба. «Колорадо» с 98 очками в 77 матчах занимают четвёртое место в Западной конференции. Напомним, последний раз клуб выигрывал главный трофей Национальной хоккейной лиги в 2022 году.

«Колорадо» в регулярном сезоне НХЛ осталось сыграть пять встреч, три из которых пройдут на выезде.