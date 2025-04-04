«Колорадо» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли в восьмой раз подряд
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В ночь с 3 на 4 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Победа со счётом 7:3 осталась за «Колорадо».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25 1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35 1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05 2:2 Астон-Риз – 24:16 3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56 3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39 3:4 Келли (Друри) – 34:02 3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp) 3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01 3:7 Вуд (Койл) – 45:49
После победы над «Коламбусом» «лавины» вышли в плей-офф НХЛ в восьмой раз подряд и в 30-й раз в истории клуба. «Колорадо» с 98 очками в 77 матчах занимают четвёртое место в Западной конференции. Напомним, последний раз клуб выигрывал главный трофей Национальной хоккейной лиги в 2022 году.
«Колорадо» в регулярном сезоне НХЛ осталось сыграть пять встреч, три из которых пройдут на выезде.
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