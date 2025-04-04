Судзуки — первый игрок «Монреаля» со времён Ковалёва, кто набрал 80+ очков за сезон

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» забросил шайбу и отдал результативную передачу. Теперь на счету 25-летнего канадского форварда 81 (26+55) очко в 75 матчах нынешнего сезона.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Судзуки стал первым игроком «Монреаля» за последние 25 лет, кто записал на свой счёт 80 и более очков в одной регулярке. Последним, кто набирал 80+ баллов, был Алексей Ковалёв (84).

На стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.