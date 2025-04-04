Судзуки — первый игрок «Монреаля» со времён Ковалёва, кто набрал 80+ очков за сезон
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» забросил шайбу и отдал результативную передачу. Теперь на счету 25-летнего канадского форварда 81 (26+55) очко в 75 матчах нынешнего сезона.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Судзуки стал первым игроком «Монреаля» за последние 25 лет, кто записал на свой счёт 80 и более очков в одной регулярке. Последним, кто набирал 80+ баллов, был Алексей Ковалёв (84).
На стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дворак (Галлахер) – 20:40 2:0 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 34:24 3:0 Галлахер (Эванс) – 43:00 3:1 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 53:19 4:1 Судзуки (Эванс, Армиа) – 58:03
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