«Скоро произойдёт нечто особенное». Гэри Беттмэн — о близости Овечкина к рекорду Гретцки

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о значимости скорого нового рекорда по голам в НХЛ, который, вероятно, установит российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, превзойдя Уэйна Гретцки.

«Самое замечательное в спорте — это то, что можно достичь удивительных вещей, и видеть, как Алекс Овечкин делает потрясающую карьеру и сейчас находится на грани побития рекорда, который никто никогда не считал возможным, — это историческое событие. Не обязательно быть фанатом хоккея или спорта, чтобы понять, что вот-вот произойдёт нечто особенное», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.