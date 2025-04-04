Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Скоро произойдёт нечто особенное». Гэри Беттмэн — о близости Овечкина к рекорду Гретцки

«Скоро произойдёт нечто особенное». Гэри Беттмэн — о близости Овечкина к рекорду Гретцки
Комментарии

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о значимости скорого нового рекорда по голам в НХЛ, который, вероятно, установит российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, превзойдя Уэйна Гретцки.

«Самое замечательное в спорте — это то, что можно достичь удивительных вещей, и видеть, как Алекс Овечкин делает потрясающую карьеру и сейчас находится на грани побития рекорда, который никто никогда не считал возможным, — это историческое событие. Не обязательно быть фанатом хоккея или спорта, чтобы понять, что вот-вот произойдёт нечто особенное», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

Материалы по теме
«Гретцки изящно принял потерю рекорда». Реакция на классический 892-й гол Овечкина в НХЛ
«Гретцки изящно принял потерю рекорда». Реакция на классический 892-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android