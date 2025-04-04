Лучший снайпер НХЛ текущего сезона Драйзайтль не доиграл матч с «Сан-Хосе» из-за травмы

Лучший снайпер НХЛ текущего сезона нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не смог доиграть встречу регулярного сезона с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) из-за травмы, характер которой не уточняется. Об этом сообщает ESPN.

Драйзайтль получил травму в середине второго периода, осторожно докатившись до скамейки запасных, прежде чем отправиться в раздевалку. Больше он в игру не возвращался.

Леон в матче с «акулами» сделал результативную передачу во втором периоде. Он лидирует в НХЛ по количеству голов (52) и занимает третье место в лиге по количеству очков (106).

Отметим, что в прошлом месяце Драйзайтль уже пропускал четыре игры из-за травмы.