Лучший снайпер НХЛ текущего сезона Драйзайтль не доиграл матч с «Сан-Хосе» из-за травмы
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Лучший снайпер НХЛ текущего сезона нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не смог доиграть встречу регулярного сезона с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) из-за травмы, характер которой не уточняется. Об этом сообщает ESPN.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун (Скиннер, Уолман) – 06:22 1:1 Томпсон (Веннберг, Ферраро) – 08:10 1:2 Арвидссон (Драйзайтль, Бушар) – 22:59 (pp) 2:2 Тоффоли (Ферраро, Селебрини) – 28:48 2:3 Скиннер (Бушар, Янмарк) – 34:57
Драйзайтль получил травму в середине второго периода, осторожно докатившись до скамейки запасных, прежде чем отправиться в раздевалку. Больше он в игру не возвращался.
Леон в матче с «акулами» сделал результативную передачу во втором периоде. Он лидирует в НХЛ по количеству голов (52) и занимает третье место в лиге по количеству очков (106).
Отметим, что в прошлом месяце Драйзайтль уже пропускал четыре игры из-за травмы.
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