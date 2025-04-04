«Трактор» — «Адмирал»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду владивостокский «Адмирал». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.