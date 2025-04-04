Фехервари: почти каждый день кто-то просит меня достать майку с автографом Овечкина

Словацкий защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари высказался, как погоня российского капитана Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки влияет на команду и игроков столичного клуба.

— Почти каждый день кто-то из близких просит меня достать майку с автографом Овечкина. Болельщики сходят с ума. Каждый раз, когда он выходит на лёд, они скандируют его имя. Билеты на матчи постоянно распроданы, как на домашних играх, так и на выезде. Все с нетерпением ждут, когда он превзойдёт рекорд.

Конечно, эта тема обсуждается в нашей команде, мы очень рады быть её частью, всем это нравится. Мы стараемся делать на льду всё возможное, как для команды, так и для него. И в этом сезоне у нас всё хорошо.

— Сможет ли Овечкин сделать это в этом сезоне или нам всем придётся ждать до октября и начала нового сезона?

— У нас осталось семь игр. Конечно, это возможно, он может это сделать. Я верю, что у него всё получится. Но даже если нет, у него ещё есть целый следующий год, чтобы побить рекорд, — приводит слова Фехервари Pravda.