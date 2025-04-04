Артемий Панарин высказался о развитии молодых хоккеистов в «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин высказался о развитии молодых хоккеистов в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Молодое поколение сейчас привносит 1000 навыков. Молодые игроки уверены, они работают над собой. Я знаю, что я не тренер, но я думаю, что хоккеисты должны играть; вы не можете ожидать, что они будут расти, если они получают по три минуты за вечер. Если молодой игрок показывает, что он может внести свой вклад, ему нужен шанс. Это помогает всем. Это помогает команде», — приводит слова Панарина Sportskeeda.

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 33-летнего Панарина 82 (34+48) очка в 73 матчах.