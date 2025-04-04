Якубов: иногда менее обидно проиграть 0:7, как ЦСКА, чем 4:5 с отменённым голом, как СКА

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от минского «Динамо» в матче Кубка Гагарина со счётом 0:7 и сравнил его с проигранной встречей СКА во встрече с московским «Динамо» (4:5 ОТ).

«Думаю, эти 0:7 ЦСКА и его болельщикам нужно пережить. В плей-офф иногда менее обидно уступить 0:7, чем — как СКА — «сгореть» 4:5 при отличной игре и с незасчитанным голом во втором овертайме. В первом случае ты обнуляешься и разгружаешься, во втором — есть обида и ты крутишь в памяти ключевые моменты, в которых победа была так близка», — приводит слова Якубова Russia-Hockey.