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Якубов: иногда менее обидно проиграть 0:7, как ЦСКА, чем 4:5 с отменённым голом, как СКА

Якубов: иногда менее обидно проиграть 0:7, как ЦСКА, чем 4:5 с отменённым голом, как СКА
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от минского «Динамо» в матче Кубка Гагарина со счётом 0:7 и сравнил его с проигранной встречей СКА во встрече с московским «Динамо» (4:5 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5)     2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5)     3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5)     4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5)     5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5)     6:0 Стась (Кузнецов, Хэмилтон) – 23:29 (5x5)     7:0 Горбунов (Волков) – 27:30 (5x5)    

«Думаю, эти 0:7 ЦСКА и его болельщикам нужно пережить. В плей-офф иногда менее обидно уступить 0:7, чем — как СКА — «сгореть» 4:5 при отличной игре и с незасчитанным голом во втором овертайме. В первом случае ты обнуляешься и разгружаешься, во втором — есть обида и ты крутишь в памяти ключевые моменты, в которых победа была так близка», — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

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