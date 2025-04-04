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Трактор — Адмирал: онлайн-трансляция пятого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 17:00 по МСК

«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция 5-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 4 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду владивостокский «Адмирал». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.

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